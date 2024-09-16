نادي النصر السعودي يحتفي بالفنان العراقي سعدون جابر في بغداد.. فيديو

شفق نيوز/ احتفى نادي النصر السعودي مؤخراً بالفنان العراقي الشهير سعدون جابر خلال زيارة قام بها إلى العاصمة العراقية بغداد.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" (سابقاً تويتر)، "قبل 40 عامًا.. حضر من أرض دجلة والفرات ليغني للنصر ، واليوم.. يتغنى بالنصر مجددًا بجانب دجلة والفرات".

وأشار المنشور إلى أن بعثة نادي النصر قد استضافت سعدون جابر، الذي عبّر عن سعادته بهذا اللقاء وأعرب عن مشاعره تجاه النادي السعودي. ومن بغداد، تحدث جابر لجماهير النصر، معبراً عن اعتزازه بربط اسمه بالنادي العريق الذي يحمل ألوانه في كل أنحاء العالم.

من جانبه ثمن جابر هذه المبادرة، وقال إن من أجمل اللحظات يعيشها كفنان وهو يحتفل بقدوم النصر الى العراق، مضيفا قبل أربعين عاما غنيت"اجينة يانصر من دجلة والفرات"، والآن دجلة والفرات تبعد عن نادي النصر 70 مترا.

قبل 40 عامًا .. حضر من أرض دجلة والفـرات ليغني للنصر 💛واليـوم .. يتغنّـى بالنصر مجددًا بجانب دجلة والفرات 🇮🇶بعثـة #النصر تستضيف الفنان العراقي سعدون جابر 🤩ومن بغداد .. يتحـدث للنصراويين 💛 pic.twitter.com/vaEB5RQmE6 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 15, 2024

يُذكر أن سعدون جابر هو أحد أبرز الفنانين في العراق، وقد قدم العديد من الأعمال الفنية التي أسهمت في تعزيز الثقافة الموسيقية العربية.

ووصل وفد نادي النصر السعودي، ظهر أمس الأحد، الى مطار بغداد الدولي استعداداً لملاقاة فريق الشرطة اليوم الاثنين ضمن منافسات في دوري أبطال نخبة آسيا.