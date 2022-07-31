نادي النجف ينظم بطولة دولية بمشاركة اربعة اندية

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي النجف عن تنظيم بطولة رباعية مطلع شهر ايلول القادم تجمع اندية النجف، كربلاء، سباهان الايراني والعهد اللبناني.

وقال عضو ادارة نادي النجف علي هاشم لوكالة شفق نيوز؛ ان وفداً من ادارة نادي النجف سيسافر الأسبوع المقبل الى ايران وذلك لعقد اجتماع مع رئيس واعضاء نادي سباهان الإيراني للاتفاق على النقاط الاساسية والية ونظام البطولة المقبلة .

وبين أن بطولة الاربعين الدولية ستقام مطلع ايلول المقبل بمشاركة اربعة اندية .

واوضح ان بطولة الأربعين الدولية التي تشمل مشاركة ناديي كربلاء و العهد اللبناني الى جانب النجف وسباهان، تعد ودية تنشيطية للفرق قبل انطلاق منافسات الدوري.

واضاف ان البطولة ستتزامن مع شهر محرم الحرام وسيطلق عليها بطولة "الاربعينية الدولية" والتي من المؤمل ان تقام بشكل سنوي.