نادي النجف يستغني عن محترفه السوري

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي النجف الرياضي يوم الجمعة عن فسخ عقد المحترف السوري شادي الحموي بالتراضي.

وقال رحيم لفتة عضو إدارة النادي لوكالة شفق نيوز إن "فسخ العقد جاء بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق لعدم تقديم المحترف السوري ماهو مرجو منه خلال الجولات السابقة وخلق إضافة للفريق".

وبين أن "الفسخ كان رغبة المدرب السابق حسن أحمد أيضا، لكن الادارة ارتأت منحه فرصة، إلا أنه لم يستثمرها، وبالتالي قررنا المثول لطلب المدرب الحالي هاتف شمران وملاكه المساعد والاستغناء عنه".

وأوضح أن "الادارة قدمت له الشكر لخدماته للنادي فترة تواجده وحجزت له تذكرة خاصة للعودة مع تسليم مستحقاته المالية".