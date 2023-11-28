نادي النجف متمسك بـ"الجمل" لقيادة "الغزلان" ويعد باستقطابات جديدة

شفق نيوز/ نفت إدارة نادي النجف الرياضي بشكل قاطع، يوم الثلاثاء، نيتها التخلي عن مدرب فريقها الكروي الحالي، المصري حمزة الجمل، فيما وعدت بأنها ستعزز صفوف الفريق بلاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عضو إدارة النادي علي هاشم، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة لم تفاتح المدرب قحطان جثير لقيادة غزلان البادية، وما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الصدد عارٍ عن الصحة، مع اعتزازنا بالمدرب قحطان جثير".

وأكد أن "إدارة النادي متمسكة بخدمات الجمل لقيادة الغزلان كونه يعمل بكفاءة واحترافية عالية، وسنبقى ندعمه مع كادره المساعد واللاعبين لتحسين نتائجهم في الأدوار المقبلة".

وأوضح أن "النادي عانى من ظروف فوق إرادته منعته من الاستقطابات بشكل مريح، لكن سنعزز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية كون الإدارة لم تجد الوقت الكافي لتشكيل فريق متكامل حسب ما مرسوم له لأسباب معروفة وأهمها ضيق الوقت وتأخر وصول الأموال قبل بدء الدوري".

وأشار هاشم إلى أن "أي فريق يتعرض لخسارة هو أمر طبيعي وليس معنى ذلك إعفاء المدرب من مهمته"، مضيفاً "الهيئة الإدارية وبالإجماع أكدت عدم خصم أي مبالغ من مستحقات الفريق على خلفية النتائج السلبية في المباريات الخمس التي خاضها الفريق".

وبين أن "الفرصة مواتية للتعويض حيث أننا لا نبتعد كثيراً عن فرق المقدمة ودورينا غالباً ما تكون بداياته متعثرة ونأمل أن يكون القادم أفضل في تحقيق النتائج".

ويحتل فريق النجف بعد انتهاء الجولة الخامسة من دوري المحترفين المركز 16 بعد جمعه خمس نقاط.