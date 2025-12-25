نادي النجف لكرة القدم يعلق نشاطه بسبب "أزمة مالية" ‏

شفق نيوز- النجف

أعلنت ادارة نادي النجف لكرة القدم، يوم الخميس، تعليق نشاطات النادي بشكل كامل بسبب الأزمة المالية التي تمر بها.

‏وقال طه شير، المدير الإعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة تمر بمرحلة خطيرة، ولاسيما بعد عدم حصولها على الأموال المخصصة لها لتمشية أمور النادي".

وأضاف أن "الإدارة تعقد الآن مؤتمرا صحفيا في النجف لتوضيح الملابسات وكشف الحقائق التي انعكست سلبا على الفريق خلال منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم".

وتغلب فريق دهوك على ضيفه النجف، مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

ويحتل فريق النجف المركز 16 برصيد 6 نقاط في قائمة فرق دوري النجوم لغاية الان.