نادي النجف لشفق نيوز: الديون بلغت 3 مليارات دينار ونصف مليون دولار

شفق نيوز- النجف

كشف رئيس نادي النجف الرياضي، عمار نجم، يوم السبت، عن حجم الأزمة المالية التي يمر بها النادي، مؤكداً أن الإدارة تعمل على معالجة الديون المتراكمة وتنمية الإيرادات.

وقال نجم، لوكالة شفق نيوز، إن موارد النادي تأتي من جانبين رئيسيين، الأول يتمثل بالاستثمارات وإيرادات إيجارات ملعب النادي القديم، الذي يضم أكثر من 100 محل تجاري، فضلاً عن عدد من المشاريع الاستثمارية الأخرى.

وأضاف أن الإدارة الجديدة رصدت بعض الإشكاليات في الحسابات المالية، مشيراً إلى أنها طلبت من محافظ النجف تشكيل لجان مختصة للاطلاع على عدد من الملفات، ولا سيما ما يتعلق ببعض الأبنية والمحال التي لا تسدد بدلات الإيجار المستحقة.

وأوضح نجم، أن نادي النجف يرتبط أيضاً بعقد رعاية مع مطار النجف الدولي بقيمة مليون دولار، مبيناً أن الإدارة قررت تخصيص هذا المبلغ لدعم الفريق الأول، مع توزيعه على مدى 10 أشهر، إلى جانب السعي للحصول على دعم من المتبرعين والجهات المانحة لزيادة إيرادات النادي.

وأشار إلى أن النادي يواجه ديوناً كبيرة، من بينها نحو 500 ألف دولار مستحقة للاعبين غير عراقيين نتيجة قضايا وعقوبات، لافتاً إلى أن الإدارة وضعت جداول زمنية لتسديد هذه الالتزامات.

وتابع نجم، حديثه قائلاً إن مستحقات اللاعبين المحليين عن الموسم الماضي تبلغ 550 مليون دينار عراقي، فضلاً عن ديون سابقة تصل إلى 3.2 مليارات دينار، إلى جانب التزامات مالية أخرى، مؤكداً أن الإدارة تعمل على تقليص النفقات التشغيلية من أجل توجيه أكبر قدر ممكن من الإيرادات نحو سداد الديون.

ولفت إلى أن النادي أنجز خلال الفترة الماضية تأهيل جناح سكن اللاعبين وتجهيزه بمستلزمات حديثة، فضلاً عن صيانة مولدات الكهرباء، في إطار خطة لتقليل المصروفات الجانبية وتحسين البنية التحتية، موضحاً أن نادي النجف لا يقتصر على الفريق الأول، بل يشارك في جميع الفئات العمرية، ما يتطلب توفير تجهيزات ورواتب للملاكات التدريبية والإدارية، فضلاً عن تغطية نفقات المباريات والكوادر الوظيفية العاملة في النادي.

وفيما يتعلق بملعب النجف الدولي، أوضح أن الملعب يحتاج إلى أعمال صيانة شاملة، مضيفاً أن مخلفات الطيور أصبحت تشكل إحدى أبرز المشكلات التي تواجه إدارة الملعب، إلى جانب الحاجة إلى صيانة منظومات الكهرباء والمياه والكاميرات والأبواب، ومعالجة التخسفات والأضرار الأخرى.

ووفقاً لنجم، فإن الكلفة التقديرية لأعمال الصيانة الكاملة لملعب النجف تبلغ نحو 500 ألف دولار، مطالباً أهالي محافظة النجف ورجال الأعمال والجهات الداعمة بالوقوف إلى جانب النادي.