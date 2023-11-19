نادي الميناء يوضح حقيقة الخلافات مع النقل والموانئ

شفق نيوز/ أوضحت ادارة نادي الميناء، يوم الأحد، حقيقة الخلافات وتأزم العلاقة بينها وبين وزير النقل ومدير الموانئ.

وقال عادل ناصر نائب رئيس النادي لوكالة شفق نيوز، "نستغرب هذا الضغط الكبير والتعمد الإعلامي في خلق ازمة بالنادي رغم انه يسعى لاعادة النادي لوضعه الطبيعي، وإعادة فريق الميناء الكروي الى وضعه الصحيح بعد الخلل الذي حدث مؤخراً بعدم سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم للمحترفين والمحليين الذين تم التعاقد معهم لتمثيل النادي للموسم الحالي، بعد شكوى قدمها محترف على النادي في وقت سابق للفيفا".

واشار الى ان "النادي بدأ يتعافى من جديد، وتم اليوم التعاقد رسميا مع المدرب الجديد حسن احمد لقيادة الفريق خلفا لاسعد عبد الرزاق الذي اعتذر عن المهمة".

ونفى ناصر ايضا "الافتراءات" التي تصدر عبر تلك المواقع الصفراء بأنه (عادل ناصر) السبب في إبعاد المدرب اسعد عبد الرزاق ، لافتا الى ان "اسعد هو من طلب المغادرة بسبب عدم اتفاقه على مبلغ العقد مع الإدارة وهذا أمر طبيعي يحدث لأي مدرب وناد".

وأكد ناصر أن "علاقته جيدة مع وزير النقل، ومدير الموانئ، ورئيس النادي المؤقت احمد خلف، ولا توجد اية مشاكل لكن البعض يسعى من أجل إخراجي من النادي"، مبيناً ان "كل ما يتداول من أخبار هي كاذبة وعارية عن الصحة ولا أساس لها والهدف منها زعزعة العلاقة بيننا وإفشال عملنا".

وكانت مواقع رياضية نشرت أمس السبت أن مدير الموانئ فرحان الفرطوسي منح عادل ناصر مهلة 24 ساعة للاستقالة ، وكان هذا القرار قبل 18 يوماً وان عادل لحد الان لم يستقيل ، كما ان الرئيس المؤقت احمد خلف لا يرغب بالعمل مع عادل ناصر ، وان المدرب اسعد عبدالرزاق استقال لانه لا يريد العمل مع عادل ايضاً ، وجماهير الميناء لا تريده بعد حادث حظر تسجيل اللاعبين لفترتين ، كما أن وزير النقل لا يرغب بعادل ناصر ايضاً ، بيد ان فرحان الفرطوسي لا يستطيع إخراج عادل ناصر.