نادي الميناء يشكو عدم توفير ملعب تدريب قبل مباراته مع أربيل

شفق نيوز- بغداد

أبدت إدارة نادي الميناء الرياضي، يوم الخميس، عتبها على إدارة نادي أربيل، بسبب عدم توفير ملعب تدريبات لفريقها الكروي قبيل مباراتهم التي ستقام يوم غد في ملعب فرانسو حريري.

وقالت إدارة الميناء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "عتبنا على إدارة نادي أربيل، لعدم توفير ملعبٍ تدريبي لفريقنا قبل مواجهة الفريقين بيوم، وكذلك عدم الموافقة على منحنا الملعب الرئيسي لإجراء وحدتنا التدريبية الأخيرة، وهو أمر اعتدنا عليه في إطار التعاون والاحترام المتبادل بين الأندية".

وتابعت الإدارة: "كنا نأمل أن تُهيَّأ لفريقنا الظروف المناسبة أسوةً بما جرت عليه الأعراف الرياضية، وبما يليق بتاريخ الناديين العريقين، ويعكس روح المنافسة الشريفة داخل الملعب وخارجه".

وأكد النادي حرصه على "استمرار علاقات الاحترام والتعاون بين الأندية، بما يخدم الكرة العراقية ويعزز قيمها الرياضية".

يستضيف نادي أربيل، على ملعب فرانسو حريري، يوم غد الجمعة فريق الميناء ضمن منافسات الجولة 22 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.