نادي الميناء يتوجه إلى تونس للدخول بمعسكر تدريبي استعداداً لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

غادر فريق نادي الميناء العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عبر مطار بغداد الدولي لإقامة معسكر تدريبي خارجي بمدينة سوسة في تونس استعداداً لدوري نجوم العراق.

ويستمر المعسكر لغاية الثالث من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل يتخلله أربع مباريات ودية مع فرق تونسية قبل العودة إلى العراق.

وغاب عن قائمة الفريق كل من اللاعبين عمار علي، وزين العابدين جاسم، لإلتحاقهما مع منتخب الشباب الذي يستعد لبطولة الخليج، ومسلم موسى، وكرار جعفر، لارتباطهما مع المنتخب العراقي الأولمبي الذي يستعد لخوض تصيفات كاس آسيا تحت 23 عاماً.

وضمت قائمة الفريق 24 لاعباً، وهم، عبد سليم حمادي، وعلي عبادي، وعبد الله غازي، لحراسة المرمى.

وفي خط الدفاع: فيصل جاسم، والمحترف التونسي ضياء الدين جويني، ومجتبى علي، وحيدر أحمد، ومهدي هاشم، وعباس ياس، ومقتدى حيدر عزيز، ونجم شوان.

وفي خط الوسط: مرتضى ملص، والمحترف كلينتش لوفيلو، وأحمد محمود، وحسن حامد، والمحترف كيسيندا، وحسين مكي، والمحترف المغربي رضا ماجي، وعلي السجاد.

وفي خط الهجوم: مهند علي، والمحترف النيجيري بليف أياي، والمحترف الأردني محمد عبد المطلب بوغبا، ومحمد قاسم، ومحمود خليل.