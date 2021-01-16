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نادي الميناء: لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تعاقدنا مع المدرب باسم قاسم

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-16T17:21:37+0000
نادي الميناء: لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تعاقدنا مع المدرب باسم قاسم

شفق نيوز/ نفى عضو الهيئة الإدارية لنادي الميناء أحمد حامد، يوم السبت، الأنباء التي تحدثت عن اتفاق الإدارة مع المدرب باسم قاسم، على تدريب الميناء.

وذكر حامد لـوكالة شفق نيوز، أن "الإدارة تفاجئت بالأسماء التي ظهرت في وسائل الإعلام خاصة مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن الاتفاق مع مجموعة مدربين".

وأضاف أن "العديد من المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أعلنت عن تسمية مدرب للميناء، وخاصة تلك الصفحات التي تحدثت عن اتفاق الإدارة مع المدرب باسم قاسم بمقابل 150 مليون لتدريب الميناء تدريب الميناء".

وأكد حامد؛ أنه "لا صحة لما يشاع من أن الإدارة اتفقت مع أي مدرب لتدريب فريقها خلال المرحلة المقبلة".

وتابع، أن "الهيئة الإدارية لنادي الميناء تجتمع الليلة لتحديد اسم المدرب المقبل للنادي".

وكان محمد جابر رئيس نادي الميناء، أعلن في وقت سابق من يوم السبت، عن اقالة المدرب الروماني تيتا من مهمته كمدرب للفريق.

وتغلب فريق نادي النفط لكرة القدم، يوم السبت، على نادي الميناء بهدف نظيف ضمن الجولة الرابعة عشر لدوري الكرة الممتاز، ليعمق بذلك من جراح الفريق البصري، الذي يقبع في المركز ما قبل الأخير في الترتيب العام للدوري العراقي الممتاز.

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