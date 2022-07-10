نادي الميناء: فريقنا جاهز لدوري المحترفين وسيكون بمظهر مختلف

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الميناء عن جاهزيتها للمشاركة في بطولة دوري المحترفين العراقي لكرة القدم كونه مستوفي لكافة شروط التراخيص التي وضعها الاتحاد الآسيوي.

وقال عضو ادارة الهيئة المؤقتة لنادي الميناء، مشرف الفريق علي فاضل لوكالة شفق نيوز؛ ان "نادي الميناء جاهز للمشاركة في بطولة دوري المحترفين"، مؤكدا أن "النادي مستوفي لكل الشروط الخاصة بتراخيص الأندية".

واوضح ان "كل الشروط الخاصة التي حددت للفرق المشاركة بدوري المحترفين منها المالية والادارية والبنى التحتية متوفر لدى نادي الميناء".

وبين أن "الهيئة المؤقتة اجتمعت بمدير الموانىء فرحان الفرطوسي الذي تعهد بدعم كبير للنادي وتذليل كل العقبات التي تواجه نادينا، وكذلك تخصيص مبالغ خاصة للتعاقد مع لاعبين على مستوى عال ومحترفين وكذلك لتسديد ديون اللاعبين السابقة".

واشار الى ان "النادي وبعد الدعم المالي والمعنوي سيظهر بشكل مختلف في دوري المحترفين الذي سيقام لأول مرة بملاعبنا الموسم المقبل وسيعالج كافة الأخطاء التي وقعت بها الإدارات السابقة ليظهر الميناء بأفضل حال".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في اجتماعه الاخير تطبيق دوري المُحترفين ونظام التراخيص في الموسم المقبل 2022-2023 وفق المعايير المُعتمدة في الاتحادِ الآسيويّ (الأندية التي لا تحقق الضوابطَ لن تشترك في المسابقة).

يذكر ان نادي الميناء قد هبط للدرجة الاولى في حال تطبيق الدوري العام وذلك بعد ان جاء بالمركز التاسع عشر برصيد 27 نقطة الموسم 2021-2022.