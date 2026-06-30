نادي الموصل يُسمي الملاكات التدريبية للفئات العمرية في الموسم الجديد

شفق نيوز- نينوى

أعلن أمين سر نادي الموصل الرياضي، عمر نجم، اليوم الثلاثاء، عن قرار الهيئة الإدارية بتسمية الكوادر التدريبية الجديدة الخاصة بالفئات العمرية للنادي للموسم الرياضي المقبل 2026–2027.

وقال نجم لوكالة شفق نيوز، إن "هذا القرار يأتي في إطار الخطة الرامية التي تنتهجها الإدارة لمواصلة الاهتمام بقطاع الفئات العمرية، والعمل على صناعة جيل كروي واعد يمتلك المؤهلات لتمويل وتمثيل الفريق الأول في المستقبل".

وأضاف أن "الهيئة الإدارية اعتمدت في اختيارها للملاكات التدريبية على معايير الكفاءة والخبرة الفنية، بما ينسجم تماماً مع رؤية النادي الاستراتيجية في تطوير المواهب المحلية وصقل إمكانات اللاعبين الشباب".

وبين أمين سر النادي أن التسميات الرسمية للمدربين اقتصرت على هادي أحمد، مدرباً لفريق الرديف (تحت 21 سنة)، وزهير حسين، مدرباً لفريق الناشئين (تحت 17 سنة)، وخالص علي، مدرباً لفريق البراعم (تحت 14 سنة)".