نادي الموصل يستعد للدوري الممتاز و"سميل" سيكون ملعباً مفترضاً له

شفق نيوز/ كشف رئيس نادي الموصل رائد العبيدي، يوم الثلاثاء، عن تحضيرات فريق النادي لكرة القدم للمشاركة بالدوري الممتاز، مؤكداً أن الاتحاد أجرى كشفاً على ملعب سميل كأرض بديلة للموصل ووافق عليه.

وقال العبيدي في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "نادي الموصل أكمل تحضيراته للمشاركة بالدوري العراقي الممتاز بكرة القدم للموسم الحالي".

وأوضح العبيدي أن "المباراة الأولى للموصل في الدوري ستكون أمام الناصرية في العشرين من شهر تشرين الأول الجاري، أن لم يكن هناك تأجيل للموعد بسبب إجراءات الإقليم والتحضير للانتخابات، لأن المباراة ستجري على ملعب هندرين في اربيل كأرض مفترضة لنادي الناصرية".

وأوضح العبيدي أن "لجنة كشف الملاعب في الاتحاد العراقي المركزي وافقت على ان يكون ملعب سميل في محافظة دهوك كنلعب بديل وارض مفترضة للموصل بسبب عدم اكمال الملاعب في الموصل"، مبيناً أن "اللجنة ثبتت بعض النواقص الصغيرة على ملعب سميل وستعمل على اكمالها لكنها وافقت مبدئياً على الملعب".