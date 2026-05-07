نادي الموصل يحتج على التحكيم خلال مباراته مع الجوية ويطالب بفتح تحقيق عاجل

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الموصل الرياضي، يوم الخميس، تقديم احتجاج رسمي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم ولجنتي الحكام والانضباط، بشأن القرارات التحكيمية والأحداث التي رافقت مباراة الفريق أمام القوة الجوية ضمن دوري نجوم العراق.

وقال النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح القوة الجوية في الدقيقة 101 جاءت بعد خطأ ارتكبه لاعب الجوية بحق مدافع الموصل، معبّراً عن استغرابه من استمرار المباراة لما بعد الوقت بدل الضائع المعلن، وعدم تدخل تقنية الفيديو لإعادة تقييم بعض الحالات المؤثرة.

وأضاف البيان أن النادي سجل اعتراضه أيضاً على ما وصفها بتصرفات استفزازية صدرت من بعض لاعبي القوة الجوية، فضلاً عن تعرض جماهير الموصل إلى اعتداءات أسفرت عن إصابات بين المشجعين.

وطالب نادي الموصل، بفتح تحقيق عاجل وشامل بشأن الحالات التحكيمية والأحداث المرافقة للمباراة، ومحاسبة المتسببين بأي تجاوزات تمس الروح الرياضية والسلم المجتمعي.