نادي الموصل يجدد عقد المهاجم السوري علاء الدين الدالي

شفق نيوز- نينوى

أكد أمين سر الهيئة الإدارية لنادي الموصل عمر نجم، اليوم الخميس، تجديد عقد مهاجم الفريق السوري علاء الدين الدالي لموسم جديد، ضمن خطة الإدارة للحفاظ على ركائز الفريق الأساسية استعداداً للموسم المقبل.

وقال نجم لوكالة شفق نيوز، إن إدارة النادي جددت عقد المهاجم علاء الدين دالي، ليستمر مع أسود الحدباء للموسم المقبل، نظراً لما قدمه من مستويات مميزة مع الفريق خلال منافسات الموسم الماضي.

وأضاف أن الدالي يعد من أبرز عناصر الفريق الهجومية، حيث أنهى الموسم وصيفاً لهدافي دوري نجوم العراق لموسم 2025-2026 بعد تسجيله 20 هدفاً بقميص نادي الموصل.

وأشار إلى أن الإدارة ماضية في الحفاظ على العناصر المؤثرة في الفريق، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الفني وتحقيق تطلعات جماهير النادي خلال الاستحقاقات المقبلة