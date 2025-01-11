نادي الموصل يتفوق على متصدر الدوري الممتاز بهدف نظيف

شفق نيوز/ حقق نادي الموصل الرياضي، يوم السبت، فوزاً ثميناً على متصدر الدوري العراقي الممتاز بهدف نظيف في المباراة التي جرت على ملعب "عقرة" ضمن إطار الجولة الحالية من المسابقة.

وتغلب فريق نادي الموصل على الغراف متصدر الدوري بهدف دون رد في مباراة مثيرة، وسجل هدف الفوز الوحيد بوتس عبد في الدقيقة الـ 69 من المباراة ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سعيه لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وأقيمت المباراة على ملعب عقرة، الأرض المفترضة لفريق الموصل، والتي شهدت أداءً قوياً من لاعبي الفريقين، إلا أن التفوق التكتيكي لنادي الموصل وحسمه للفرص كان عاملاً رئيساً في تحقيق هذه النتيجة المميزة.