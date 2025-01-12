بعد الفوز على المتصدر.. الموصل يطالب بإكمال ملعب الجامعة لاستضافة مبارياته

شفق نيوز/ طالب الكابتن محمد فتحي، المشرف على كرة القدم في نادي الموصل الرياضي، يوم الاحد، الجهات المعنية وعلى رأسها جامعة الموصل بالإسراع في إكمال ملعب الجامعة ليتمكن النادي من خوض المباريات في المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز على أرضه.

جاء ذلك بعد فوز النادي أمس على متصدر الدوري، نادي الغراف، في مباراة أقيمت على ملعب عقرة.

وأكد فتحي في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن الموصل "هو الفريق الوحيد في الدوري العراقي الممتاز الذي يضطر للعب جميع مبارياته خارج المدينة، بسبب تدمير الملاعب خلال الحرب على داعش وعدم امتلاك النادي ملعباً نظامياً حتى الآن".

وأضاف أن هذا الترحال المستمر بين المحافظات "يشكل عبئاً كبيراً على الفريق سواء من الناحية المادية أو الجسدية، مما يؤثر على أداء اللاعبين والجهاز الفني".

وأشار فتحي إلى أن استكمال ملعب جامعة الموصل يعد "خطوة ضرورية لدعم الفريق وتمكينه من تحقيق نتائج أفضل، خاصة أن النادي يحتل حالياً المركز الخامس في ترتيب الدوري".

كما شكر فتحي محافظ نينوى، عبد القادر الدخير، على دعمه المستمر للنادي، مناشدًا إياه "التدخل والمساهمة في تسريع عملية إكمال الملعب لتمكين الفريق من استضافة مبارياته في الموصل وتحسين نتائجه في المنافسة المقبلة".

وحقق نادي الموصل، يوم أمس، فوزاً ثميناً على متصدر الدوري العراقي الممتاز، فريق الغراف، بهدف نظيف في المباراة التي جرت اليوم على ملعب عقرة، في إطار الجولة الحالية من المسابقة.