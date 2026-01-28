نادي الموصل يتعاقد مع الأردني هيثم الشبول مدرباً جديداً لفريقه الكروي

شفق نيوز- نينوى

أعلن رئيس الهيئة الإدارية لنادي الموصل الرياضي، رائد العبيدي، يوم الأربعاء، تعاقد إدارة النادي مع المدرب الأردني هيثم الشبول، لقيادة الفريق بكرة القدم في المرحلة المقبلة، خلفاً للمدرب جاسب سلطان.

وقال العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار التغيير جاء بعد تقييم شامل لنتائج الفريق في الجولات الأخيرة"، مبيناً أن "الإخفاقات السابقة فرضت على الإدارة البحث عن حلول فنية جديدة، رغم تحقيق الفوز في آخر مباراتين".

وأضاف أن "الشبول قادم من نادي السلط الأردني، ويُعوَّل عليه لإعادة التوازن الفني وتحقيق نتائج أفضل خلال ما تبقى من منافسات الموسم".