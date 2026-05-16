نادي الموصل: أحداث مباراة دهوك لا تمثل علاقة المحافظتين وسنتخذ إجراءات قانونية

أكدت إدارة نادي الموصل، اليوم السبت، رفضها الكامل لما رافق مباراة الفريق أمام نادي دهوك من "أحداث وتصرفات مؤسفة" خرجت عن إطار الروح الرياضية، مشددة على أن ما جرى لا يمثل جماهير دهوك ولا طبيعة العلاقة التاريخية بين أبناء المحافظتين.

وقالت الإدارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "اختيار ملعب دهوك ملعباً افتراضياً لنادي الموصل جاء انطلاقاً من الثقة الكبيرة بأهالي دهوك وعمق العلاقة الأخوية التي تجمع أبناء نينوى ودهوك".

وأضافت أن "التصرفات الفردية وغير المسؤولة" التي رافقت المباراة لن تؤثر على تلك الروابط الاجتماعية والتاريخية بين المحافظتين.

وأشار البيان إلى أن النادي سيلجأ إلى الطرق الرسمية والقانونية لدى الجهات المختصة والاتحاد العراقي لكرة القدم، من أجل حفظ حقوقه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين بالتجاوزات التي شهدتها المباراة.

ودعت إدارة النادي جماهيرها إلى التحلي بالوعي والانضباط وعدم الانجرار وراء محاولات التأجيج والإساءة، مؤكدة أن الرياضة يجب أن تبقى مساحة للتنافس الشريف والمحبة والاحترام المتبادل.

وشهدت مباراة ناديي الموصل ودهوك مساء اليوم أحداث شغب بعد اعتراضات على وقت بدل الضائع وقرارات التحكيم، حيث انتهت المباراة بتسجيل هدف متأخر أثار غضب الجماهير.

وتطورت الأوضاع إلى نزول مشجعين إلى أرض الملعب ووقوع اعتداءات على حكام ولاعبي نادي الموصل، مع محاصرة البعثة داخل غرفة الملابس لفترة قبل تأمين خروجها بمرافقة حماية عسكرية حتى العودة إلى الموصل.

وفي أعقاب ذلك، ألغت إدارة النادي مؤتمراً صحفياً كان مقرراً، وتوجهت إلى بغداد لتقديم شكوى رسمية لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم، مطالبة بفتح تحقيق في ملابسات الأحداث ومحاسبة المقصرين.