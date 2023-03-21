نادي الكوفة يجدد الثقة بناجح حمود رئيساً للنادي

شفق نيوز/ اختتمت اليوم الثلاثاء، انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الكوفة والتي أسفرت عن فوز 10 مرشحين لمجلس إدارة النادي من أصل 12 مرشحاً، تم اختيارهم من قبل الهيئة العامة.

واسفرت الانتخابات عن فوز ناجح حمود رئيس النادي وكل من سعد شهيد وزكي يحيى وياسر سعيد شاهين واحمد مهدي الجنابي وعلي داخل ومسلم نجم عبد الله وعبد ناجي عودة وناجح سلمان و مثنى عبد الزهرة.

و أشرفت على الانتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بشخص ممثل مكتب الأندية في اللجنة الاولمبية علاء جابر، ونشأت عزيز.