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نادي الكهرباء يسمي مساعدين لمدرب الفريق

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-13T18:26:07+0000
نادي الكهرباء يسمي مساعدين لمدرب الفريق

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الادارية لنادي الكهرباء الرياضي، يوم الثلاثاء، رسمياً عن تسمية مازن عبد الستار وفريد مجيد مساعدين لمدرب الفريق الكروي أحمد صلاح.

كما سمت ادارة النادي وسام كاصد مدربا لحراس المرمى.

وكانت ادارة نادي الكهرباء قد اعلنت عن تسمية المدرب احمد صلاح مدربا لفريق الكهرباء خلفاً للمستقيل عباس عطية.

وقال ماجد حميد عضو ادارة النادي لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة ناقشت في اجتماعها سِيَر عدد من المدربين ووقع الاختيار على المدرب احمد صلاح لقيادة النادي".

واوضح ان "المدرب تسلم مهمته ونامل ان يوفق في قيادة الفريق بشكل جيد".

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