نادي الكرمة يُسمي عصام حمد مدرباً لفريقه الكروي

شفق نيوز - بغداد

أعلن نادي الكرمة الرياضي، يوم الاثنين، تسمية عصام حمد مدربا للفريق الكروي للنادي خلفاً للمدرب الاسباني كازورلا المقال.

‏وجاء تسمية حمد بعده سوء النتائج التي خرج بها فريق الكرمة في دوري نجوم العراق، ولاسيما في الجولات الأخيرة، ومنها خسارته من فريق الميناء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بهدفين دون مقابل.

‏وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فان المدرب عصام حمد سيقود تدريبات الفريق ابتداءً من هذا اليوم، وذلك استعدادا للمباريات الدوري من نجوم العراق لكرة القدم.

‏وأوضح أن حمد سيدير مواجهة الفريق في أول مبارياته أمام فريق اربيل ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري نجوم العراق لكرة القدم السبت المقبل.

‏ويحتل فريق الكرمة رغم خسارته أمس أمام الميناء المركز الثالث في دوري نجوم العراق برصيد 38 نقطة.