نادي الكرمة يعترض على الطلبة لدى اتحاد الكرة: سيارة الإسعاف تأخرت 24 دقيقة

شفق نيوز/ قدم نادي الكرمة، يوم الجمعة، اعتراضاً رسمياً لدى اتحاد الكرة بخصوص ما حدث يوم أمس في مباراة الطلبة وتأخر سيارة الإسعاف لـ24 دقيقة وسماح مشرف المباراة بانطلاق المباراة دون العودة للفريق.

وارفق نادي الكرمة في اعتراضه كافة الخروقات التي حصلت بخصوص تأخر سيارة الأسعاف والانتظار طويلاً داخل الملعب رغم أن اللوائح تقول في حال تأخر سيارة الاسعاف لـ15 دقيقة يعتبر الفريق الضيف فائزاً بنتيجة (3-0).

وفاز فريق نادي الطلبة، على ضيفه فريق الكرمة بنتيجة 2-0 يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، وانطلقت المباراة عند الساعة 8:10 مساءً بعد أن كان مقررا لها أن تنطلق الصافرة في الساعة 7:45.

وتاخرت المباراة مايقارب 24-25 دقيقة بسبب عدم وجود سيارة إسعاف لتنطلق المباراة في الساعة الثامنة وعشرة دقائق بعد حضور سيارة الإسعاف لملعب المدينة.