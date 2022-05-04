نادي الكرخ يعلن موقفه من دوري المحترفين وعدد فرق الهبوط

شفق نيوز / أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الكرخ الرياضي، يوم الأربعاء، أنها مع قرار دوري المحترفين العراقي، وبالضد من قرار هبوط أربعة فرق من الدرجة الممتازة، إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم .

وقال رئيس النادي، شرار حيدر، لوكالة شفق نيوز، "أنا مع دوري المحترفين بقوة، لا بد أن تكون هناك بداية حقيقية لإقامة دوري محترفين، حتى وإن كان عدد الفرق المشتركة في المنافسات قليل" .

وأضاف حيدر، بشأن قرار الاتحاد العراقي بهبوط أربعة فرق للدرجة الأولى، "سبق أن أبدى نادي الكرخ رأيه القانوني بكتاب رسمي استلمه الاتحاد قبل أكثر من شهر ونصف، ولم يصلنا أي رد حتى الآن".

وكان اتحاد الكرة العراقي، قد أكد لوكالة شفق نيوز، أمس الثلاثاء، أن موضوع هبوط أربعة فرق من الدوري الممتاز لكرة القدم، حتمي في حالة عدم تطبيق نظام الاحتراف الموسم المقبل".