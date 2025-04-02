نادي القوة الجوية ينهي عقده مع المدرب لؤي صلاح بالتراضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي القوة الجوية الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، إنهاء التعاقد مع المدرب لؤي صلاح بالتراضي.

وذكرت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها قررت إسناد مهمة قيادة الفريق في المباراة المقبلة أمام نفط البصرة إلى المدرب عبد الوهاب أبو الهيل برفقة الكادر المساعد، لضمان استقرار الفريق فنياً خلال هذه المرحلة المهمة من الموسم الكروي.

وكان المدرب لؤي صلاح قد أعلن استقالته بعد الخسارة الثقيلة أمام الشرطة يوم الأحد الماضي بنتيجة 0-4 ضمن الجولة 25 من دوري نجوم العراقلكرةالقدم.