القوة الجوية ينفي عبر "شفق نيوز" حل هيئته الإدارية: متضررون يحاولون الإثارة

شفق نيوز- بغداد

أكدت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، عدم صدور أي قرار لحل الهيئة من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، متهمة مواقع تربطها علاقات مع المتضررين بإثارة هذه الأخبار.

‏وقال عضو الهيئة، حمادي أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "ترويج خبر حل الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية ساهم فيه متضررون للضغط على اللجنة الأولمبية التي تمتلك الحكمة وتتعامل بوضوح بمثل هذه الأمور، وهي تعي جيداً ما يحدث في الوسط الرياضي ولا تتأثر بمثل هكذا أساليب غير مجدية".

وأكد أحمد، أن "القرار وهمي، وتم نشره في مواقع معروفة تربطها علاقات مع المتضررين الذين يحاولون الإثارة ليس إلا"، لافتاً إلى أن "مركز التسوية والتحكيم قدم مخالفتين للأولمبية العراقية على أن تتخذ الأخيرة قراراً بحقهما، وهذا لا يعني حل النادي، لاسيما أن السببين لا يستدعيان الحل من وجهة نظري ووجهة نظر قانونيين مختصين".

‏وأوضح، أن "السببين اللذان أشار إليهما مركز التسوية والتحكيم الرياضي، والذي اعتبرهما مخالفتين، غير مؤثرين ولا يستدعيان حل النادي"، مبيناً أن "السبب الأول هو إيداع أموال النادي بمصارف أهلية بدلاً من المصارف الحكومية، وهذا أجاز به مجلس الوزراء ولا يوجد أي خلل بالموضوع، إذ لا مانع من التعامل مع المصارف الأهلية في حال عدم التنسيق مع مصارف الدولة أو عدم إتاحتها".

والسبب الثاني، بحسب أحمد، هو "امتناع الإدارة عن إرسال نسخ من محاضر اجتماع وقرارات النادي إلى اللجنة الأولمبية والاتحادات العراقية ذات العلاقة، وهذا سبب لا يستوجب حل نادٍ لأجله".

وفي وقت سابق من اليوم، نفى نادي القوة الجوية الرياضي، حل هيئته الإدارية من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

وتناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بحل الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

وذكر النادي في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً، حيث لم يصدر لغاية الآن أي أمر إداري يقضي بحل الهيئة الإدارية للنادي من الجهات المختصة.

وأضاف أن "القرار الصادر عن مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي في القضية المرقمة (14/تحكيم/2025) قد جاء واضحاً وصريحاً، إذ أشار إلى أن المخالفات المنسوبة إلى الهيئة الإدارية تُعد جسيمة، لكنها لا ترقى إلى مستوى فقدان الشرعية التي تستوجب الحل، وبذلك فإن الهيئة الإدارية ما زالت قائمة وتمارس أعمالها بصورة قانونية".

واختتم بيان النادي الرياضي، بالقول: "نهيب بجميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخّي الدقة في نشر المعلومات، واعتماد المصادر الرسمية والمعتمدة فقط".