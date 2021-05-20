نادي القوة الجوية يسحب لاعبيه من المنتخب لملاقاة زاخو في "كأس العراق"

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الخميس، أن لاعبي القوة الجوية الذين تمت دعوتهم لصفوف المنتخب الوطني سيلعبون ضد زاخو في بطولة كأس العراق ومن ثم سيتواجدون مع المنتخب العراقي بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وأوضح مدير اعلام النادي علاء محمد لوكالة شفق نيوز؛ نقلا عن رئيس نادي القوة الجوية اللواء شهاب جاهد؛ "قررنا تواجد لاعبينا في مباراتنا ضد زاخو في بطولة كأس العراق والتي ستقام يوم الرابع من الشهر المقبل كون المنتخب الوطني سيلعب بعد مباراتنا بثلاثة أيام"، مبينا ان "هذا الموضوع معمول به في كل دول العالم وبحسب ما تنص عليه تعليمات الاتحاد الدولي فيفا بتفريغ لاعبي الأندية لصفوف المنتخبات الوطنية قبل ثلاثة أيام".

وأضاف؛ أن "الهيئة الادارية للنادي تكن كل الاحترام والتقدير للهيئة التطبيعية ولجنة المسابقات ولجمهورنا العزيز لكن مباريات بطولة الكأس لا تقل شأنا عن بطولة الدوري"، مبينا أن "الإدارة والجهاز الفني مخططة وعازمة على التتويج بلقبي الدوري والكأس هذا الموسم".

ولفت إلى أن "قوانين الفيفا تسمح بالتحاق اللاعب مع منتخب بلاده قبل ٧٢ ساعة من موعد المباريات لذا سيتواجد لاعبينا في لقاء زاخو كونها مباراة مفصلية وبعدها يلتحقون بصفوف المنتخب".