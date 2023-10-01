نادي القوة الجوية يستأجر طائرة مدنية للحاق بموعد مباراته في اوزبكستان

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي القوة الجوية يوم الاحد، استئجار طائرة مدنية خاصة للتوجه الى اوزبكستان لخوض مباراته الثانية أمام (اجمك اف سي) الاوزبكي يوم غد الاثنين ضمن منافسات دوري اندية ابطال اسيا.

وقال عضو ادارة النادي موفق زيدان لوكالة شفق نيوز؛ ان "موعد الإقلاع سيكون في الساعة الواحدة من ظهر اليوم وستكون الرحلة مباشرة دون توقف بعد أن تم استئجار طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية بعد ان وجدنا صعوبة في استحصال موافقات الدول المرور عليها بطائرة عسكرية كانت قد خصصت للوفد العراقي".

وأشار إلى ان "الوقت أصبح ضيقا ولم يتبقَ سوى ساعات على مباراتنا يوم غد وكان من المقرر أن نصل يوم امس لولا حدوث الإشكالات وعدم استحصال الموافقات الرسمية من الدول التي نمر على اجوائها بضمنها البلد المضيف بطائرة عسكرية وهذا اربك الفريق في مواجهته المقبلة ضمن منافسات دوري ابطال اسيا وقد اضطرت إدارة النادي لاستئجار طائرة خاصة من خطوط الجوية العراقية بمبلغ كبير جدا تلافيا لعدم تمكن الفريق من التواجد في مباراة يوم غد".

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قد أوعز بتخصيص طائرة خاصة لنقل أعضاء وفد نادي القوة الجوية الرياضي لملاقاة فريق "أجمك أف سي" الأوزبكستاني، ضمن مشاركته في بطولة أندية أبطال آسيا لكرة القدم.