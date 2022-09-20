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نادي القوة الجوية يتجاوز عقبة الحرمان من الدوري الكروي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-20T14:34:29+0000
نادي القوة الجوية يتجاوز عقبة الحرمان من الدوري الكروي الممتاز

شفق نيوز/ أعلن المشرف العام لنادي القوة الجوية الرياضي، الفريق الركن رعد هاشم، يوم الثلاثاء، عن تسوية الأمور المالية المتعلقة بذمة النادي.

وقال هاشم في بيان ورد وكالة شفق نيوز "تم تأمين المبالغ المالية المتعلقة بذمة النادي للمدربين نزار اشرف، وعبد الجبار هاشم، وصالح حميد، والمهاجم محمد محسن سنجاري".

وأضاف "تم تأمين جميع المستحقات المالية بشكل نهائي وستسلم جميعها يوم غد الأربعاء"، مبينا أن "وزارة الدفاع تسعى جاهدة لدعم العريق وعودته لمنصات التتويج خلال هذا الموسم المقبل من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم".

وفي وقت سابق اليوم، قال عضو لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، كاظم حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "18 نادياً رياضياً من الدوري الممتاز حصلت على التراخيص، فيما لم تحصل اندية القوة الجوية، والطلبة، والديوانية، على التراخيص بسبب عدم معالجة القضايا المالية المكتسبة للدرجة القطعية، ويضاف لهم نادي سامراء لعدم امتلاكه ملعباً مؤهلاً".

وأشار حسن إلى أن "من حق الاندية التي لم ترخص ان تكمل وضعها خلال فترة الاستئناف"، لافتاً إلى أن "يومي الجمعة والسبت غير داخلان ضمن أيام الاستئناف الخمسة".

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