نادي القاسم يلوح بالانسحاب من دوري النجوم ويوجه 4 مطالب عاجلة

شفق نيوز- بابل

وجهت إدارة نادي القاسم لكرة القدم، يوم السبت، أربعة مطالب "عاجلة"، للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي يشهدها النادي، نتيجة عدم استلام الرواتب لمدة 3 أشهر متتالية، إضافة إلى تراكم المستحقات المالية الواجبة الدفع بموجب قرارات قضائية صادرة لمصلحة مستحقيها، مما يهدد بفرض عقوبات إضافية على النادي في حال عدم الإيفاء بها.

وطالبت الإدارة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مجلس الوزراء، بتفعيل قراره المرقم (23633) لسنة 2023، القاضي بمنح أندية دوري المحترفين مبلغ (4 مليارات دينار) لكل نادٍ، حيث لم يتسلم نادي القاسم الرياضي أي مبلغ من هذا القرار لغاية اليوم، بخلاف باقي الأندية"، مشدداً على ضرورة استثناء محافظة بابل من الشروط الإدارية التي أعاقت تنفيذ هذا القرار.

ودعت إلى الإسراع بافتتاح ملعب المسيب وتخصيصه رسميًا ليكون الملعب الرئيس لنادي القاسم الرياضي، لتمكين الفريق من خوض مبارياته بين جماهيره وأهله في مدينة المسيب، بالإضافة إلى الإسراع بإحالة مشروع ملعب القاسم الرياضي إلى التنفيذ بعد إكمال جميع الإجراءات الأصولية، خاصة وأن التخصيص المالي متوفر منذ عام 2023.

كما حثت إدارة نادي القاسم، مجلس محافظة بابل والمحافظ، على الوقوف مع ناديهم ودعمه ماليا ومعنويا، باعتباره الممثل الوحيد للمحافظة في دوري نجوم العراق، وواجهة رياضية مشرّفة رفعت اسم بابل عاليًا خلال المواسم السابقة

وخلص بيان النادي، إلى أن استمرار هذا الوضع المالي الصعب سيضطر إدارة النادي المنتخبة آسفةً إلى اتخاذ قرارات مصيرية، من بينها الانسحاب من منافسات الدوري، وهو أمر لا يتمناه إطلاقا لما له من تداعيات سلبية على سمعة المحافظة والرياضة العراقية عموما.