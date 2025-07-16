نادي القاسم يعين وميض منير مدربا لفريقه الكروي

‏شفق نيوز- بغداد

سمت الهيئة الإدارية لنادي القاسم، يوم الاربعاء، المدرب العراقي المحترف ولاعب المنتخب الوطني السابق وميض منير لقيادة كرة القاسم في دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026.

وقال منير لوكالة شفق نيوز،: "لقد التقيت بإدارة نادي القاسم وتم الاتفاق على كل الامور التي من خلالها يتم المباشرة بالمهمة واعداد الفريق للموسم المقبل"، مضيفا "لقد اتفقنا ايضا على صيغة العقد وسيتم التوقيع الرسمي اليوم او غدا".

واوضح ان "المهمة ستكون صعبة بالنسبة لي لان نادي القاسم معاقب دوليا ومحروم من التعاقد مع لاعبين محليين واجانب، لكنني سأعمل على توظيف الفريق بما هو متاح ومتوفر من اللاعبين في الوقت الحالي".

واشار الى ان "الحظر يستمر لغاية يوم 1 من شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2026 وسيسمح للنادي بعدها بالتعاقد مع اي لاعب يرغب به بعد انهاء الحظر، وستكون الاستقطابات والتعاقدات متاحة للنادي مطلع العام المقبل بعد رفع الحظر وسيتم التعاقد مع لاعبين يتم اختيارهم وفق مواصفات لتعزيز صفوف الفريق".

يذكر أن فريق القاسم حصل على المركز العاشر بدوري نجوم العراق في الموسم الكروي 2024-2025 برصيد 52 نقطة.