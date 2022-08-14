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نادي القاسم يسمي علي عبد الجبار مدرباً ويتعاقد مع لاعبين جدد

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-14T08:46:58+0000
نادي القاسم يسمي علي عبد الجبار مدرباً ويتعاقد مع لاعبين جدد

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي القاسم الرياضي، يوم الأحد، تسميتها المدرب علي عبد الجبار مدرباً لفريقها الكروي للموسم المقبل.

وقال نوفل سلمان الجنابي مدير اعلام النادي لوكالة شفق نيوز، إن "التوقيع رسمي بين الطرفين لموسم واحد وسيستلم المدرب الحديد قيادة الفريق خلال الدوري الممتاز".

واضاف ان "الادارة مع حسين عبد الكريم الذي وقع على كشوفات النادي قادماً من نادي نفط البصرة والذي يلعب بمركز خط الوسط".

وتابع الجنابي، أن "ادارة النادي وقعت على كشوفات الحارس علي جاسم لتمثيل فريق القاسم قادماً من نادي امانة بغداد".

ولفت إلى ان "الهيئة الإدارية لنادي القاسم أجلت ترحيل اللاعبين الشباب كرار علاء (مدافع)، عبود رباح (مهاجم)، كرار علي حمدان (وسط) الى الخط الاول لإشعار آخر".

وكان فريق القاسم حصل على المركز 15 برصيد 41 نقطة في ختام الموسم 2021-2022.

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