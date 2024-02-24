نادي القاسم يرد على لجنة الانضباط: سنسلك الطرق القانونية للحفاظ على حقوقنا

شفق نيوز/ أكد رئيس نادي القاسم الرياضي حسين الكعبي، يوم السبت، بأن إدارة النادي ستسلك الطرق القانونية للحفاظ على حقوق ممثل بابل في دوري نجوم العراق.

وقال الكعبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي ستقوم باستئناف قرارات لجنة الانضباط التي صدرت بخصوص مباراة القوة الجوية، ورفع شكوى بخصوص الأخطاء التحكيمية التي حصلت في مباراتي نوروز والقوة الجوية".

واختتم رئيس النادي حديثه بالقول إن "الإدارة ستتخذ كافة الخطوات والإجراءات التي تحفظ حق نادي القاسم ، ولن تسمح بأي مساس وتلاعب بمصير النادي".

وكانت لجنةُ الانضباط في دوري نجوم العراق، قد عقدت في وقت سابق من اليوم السبت، اجتماعا في مقر الاتحاد، لمناقشة قيام نادي القاسم الرياضي بالانسحاب من مباراته أمام فريق القوة الجوية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة ضمن دوري نجوم العراق.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "وجدت أنه في الدقيقة (33) من زمن المباراة اعترض النادي على قرار حكم المباراة وقيام كل مـن (نعيم رحيم مسؤول تجهيزات نادي القاسم الرياضي وحسـن عليوي علـوان إداري في النادي المذكور) بأفعال مهينة ومسيئة واستخدام ألفاظ بذيئة اتجاه مسؤولي المباراة، وقيام (نعيم رحيم) بالدخول إلى أرض الملعب أكثر من مرة بالرغم من إشهار البطاقة الحمراء بوجهه من قبل حكم المباراة".

وانسحب فريق القاسم من مباراته أمام القوة الجوية، يوم الجمعة الماضي، بعد اعتراض مدير فريق القاسم حميد نعيم على احتساب حكم المباراة سالم عامر ركلة جزاء للقوة الجوية ضمن منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد اليوم الجمعة عند الساعة السابعة مساءً ومشت المباراة طبيعية حتى الدقيقة 29 لينهي حكم اللقاء المباراة بعد انتظار تاركا القرار النهائي لاتحاد الكرة.

وانسحب القاسم من المباراة احتجاجا على احتساب الحكم سالم عامر ركلة جزاء للقوة الجوية بعد ضرب حارس المرمى لاعب القوة الجوية أيمن حسين.

وبعد انتظار حكم اللقاء الفترة القانونية انهى سالم عامر المباراة في الدقيقة 38.

وأعلن نادي القاسم، يوم الجمعة، عن عدم خوضه أي مباراة في دوري نجوم العراق، وذلك بعد انسحابه من مباراة الفريق أمام القوة الجوية، مؤكداً أنه سيستمر بقراره في حالة وجود الـVAR وحكامه.