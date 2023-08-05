نادي الفروسية في أربيل يستضيف الجولة الاولى للبطولة الدولية بالقفز الاولمبي

شفق نيوز/ أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الاولمبية رئيس الاتحاد العراقي للفروسية عقيل مفتن، يوم السبت، موافقته على استضافة اربيل اولى الجولات الثلاث لقفز الحواجز بناءً على طلب النادي.

جاء ذلك خلال زيارة مفتن، رفقة مستشار الاتحاد الخبير علي الدليمي والمدير التنفيذي جزائر السهلاني، الى مقر نادي الفروسية في أربيل، ولقائه رئيس النادي كاروان ، بحضور مستشار رئيس الاقليم لشؤون الرياضة عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية بختيار فريق، و مدير عام الشباب والرياضة في الإقليم سردار اسماعيل.

واكد رئيس اتحاد الفروسية العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "نادي اربيل جزء أساسي من رياضة الفروسية بالبلد وعنصر مهم لنجاح البطولة الدولية، والتي غابت عن العراق منذ ثمانينات القرن الماضي، مثمناً طلب وتعاون نادي أربيل للفروسية مع الاتحاد العراقي، لإنجاح بطولة العراق الدولية للقفز الأولمبي".

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة أدق التفاصيل الواجب توفرها لإظهار البطولة الدولية، من حيث التنظيم والخيول والفرسان المشاركين من كلا الجنسين، بصورة تليق برياضة الاجداد وجعلها بطولة عالم مصغرة ، في بغداد واربيل، و احدى المحافظات الجنوبية، ستحدد لاحقاً.

من جهته أشاد رئيس نادي أربيل للفروسية الشيخ كاروان بعمل الاتحاد العراقي للفروسية و التغييرات الايجابية التي طرأت على الاتحاد خلال الفترة القليلة الماضية ، و سعي رئيس الاتحاد ، للنهوض بواقع الفروسية العراقية نحو العالمية، مبدياً تعاونه مع الاتحاد المركزي لتنظيم البطولة، بمستويات عالمية.

وتحتضن اربيل اولى جولات البطولة الدولية للقفز الاولمبي نهاية ايلول المقبل فيما تستضيف بغداد الجولة الثانية منتصف شهر تشرين الثاني من العام الجاري وتقام الجولة الثالثة في احدى المحافظات الجنوبية والتي ستحدد لاحقاً، مطلع العام المقبل 2024.