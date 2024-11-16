نادي "الفتاة" يمثل العراق في بطولة كرة اليد الدولية بالكويت

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الفتاة الرياضي في كركوك، اليوم السبت، عن مشاركة النادي في بطولة دولية ودية لكرة اليد تقام في دولة الكويت خلال الأسبوع الحالي، بمشاركة فرق عربية.

وقالت رئيسة النادي، زينب السعدون، لوكالة شفق نيوز، إن "نادي الفتاة الكركوكي تلقى إشعاراً للمشاركة في بطولة دولية ودية في الكويت"، مضيفة أن "الفريق غادر اليوم عبر مطار بغداد الدولي متوجهاً إلى الكويت للمشاركة في البطولة التي تضم فرقاً عربية مثل قطر والكويت والبحرين وغيرها".

وأوضحت السعدون أن "اختيار نادي الفتاة جاء نتيجة تحقيقه لقب بطولة أندية العراق بكرة اليد، بالإضافة إلى الأداء الفني المميز والدقة في التسجيل والمستوى البدني العالي الذي أظهرته لاعبات النادي".

وأشارت إلى أن "نادي سلوى الصباح الكويتي يستضيف البطولة، والتي تعد فرصة مهمة لنادي الفتاة كممثل العراق في البطولات الدولية".