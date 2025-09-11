نادي الطلبة يوضح طبيعة ديونه المتراكمة

شفق نيوز- بغداد

اصدرت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة، مساء الخميس، توضيحاً للرأي العام، بحسب ما قالت إنه ناجم عن نهجها القائم على "الشفافية والمهنية".

وبحسب بيان لإدارة النادي، ورد لوكالة شفق نيوز، سعت الهيئة الإدارية الحالية بكل جدية إلى تسوية المستحقات المالية الخاصة باللاعبين والمدرب في المواسم السابقة، وذلك ضمن متطلبات الحصول على الرخصة الرسمية للمشاركة في دوري نجوم العراق.

وأكدت أن هذه المستحقات تمثل ديوناً متراكمة تعود إلى سنوات سابقة، وهي من مسؤولية هيئات إدارية سابقة، إلاّ أن الإدارة الحالية تحملت مسؤوليتها الأخلاقية والرياضية، وسعت إلى تسديدها حرصاً على استقرار الفريق وضمان مشاركته في المنافسات الرسمية.

ووفق البيان، ستلجأ إدارة النادي، إلى الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتعمد الإساءة أو التشهير بنادي الطلبة عبر نشر أخبار مغلوطة أو غير موثقة، وذلك حمايةً لسمعة النادي ومكانته في الوسط الرياضي.