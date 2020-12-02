نادي الطلبة يعلن الحداد ثلاثة أيام على رحيل مدرب الكرخ

شفق نيوز/ قررت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي، يوم الأربعاء، إعلان الحداد ثلاثة أيام على مدرب نادي الكرخ، الكابتن كريم سلمان، الذي توفي اليوم إثر مضاعفات فيروس كورونا.

كورونا يُغيّب مدرباً عراقياً لكرة القدم

ودافع سلمان عن ألوان فريقه الأم الطلبة أحد أبرز أندية العاصمة وأشرف على تدريبه فيما بعد في أكثر من موسم قبل أن يستقر مدربا للكرخ منذ موسمين.

وقالت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تعتذر عن اقامة مجلس عزاء على رحيل سلمان استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية وامتثالاً لتعليمات خلية الأزمة الصحية الخاصة بجائحة كورونا.

وتوفي المدرب العراقي كريم سلمان، في بغداد اليوم عن عمر ناهز 55 عاماً متاثراً بمضاعفات فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخراً.

وكان سلمان لاعباً دولياً سابقاً شارك مع المنتخب العراقي في الألعاب الأولمبية الصيفية في دورتي 1988 و1993.