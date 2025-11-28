نادي الطلبة يتعاقد مع الإيراني منصوريان بديلاً عن القطري البلوشي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي تعاقدها مع المدرب الإيراني علي رضا منصوريان لقيادة الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة، مستندة إلى سجله التدريبي الحافل في الدوري الإيراني وتجربته المونديالية لاعباً ومدرباً.

ويُعد منصوريان من الأسماء البارزة في كرة القدم الإيرانية، حيث سبق له أن أشرف على تدريب عدد من الفرق الجماهيرية هناك، في مقدمتها استقلال طهران وفولاد خوزستان ونفط طهران، كما عمل مدرباً أولاً ومساعداً إلى جانب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في الجهاز الفني للمنتخب الإيراني. وتولى أيضاً قيادة المنتخب الأولمبي الإيراني، فضلاً عن مسيرته كلاعب دولي بارز ضمن صفوف المنتخب الأول المشارك في نهائيات كأس العالم 1998.

ويأتي هذا التعاقد خلفاً للمدرب القطري طلال البلوشي، بعد انتهاء عقده مع النادي بالتراضي.