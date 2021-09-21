نادي الطلبة عينه على خطوة حكومية يقودها درجال لانتشاله من ازمة

شفق نيوز/ اكد امين سر الهيئة المؤقتة لنادي الطلبة الرياضي وصفي الكناني، ان النادي في "وضع حرج جداً" بعد تراكم الديون عليه من قبل اللاعبين "جراء تخبطات أخطاء الإدارة السابقة".

وقال الكناني لوكالة شفق نيوز، ان "الإدارة المؤقتة تتحمل اليوم أخطاء الادارة السابقة التي أوصلت النادي الى وضع صعب جدا بعد عدم إيفائها مع اللاعبين والمدربين رغم محاولاتنا كادارة مؤقتة لحل الأزمة المالية".

واضاف الكناني ان "المبالغ المتراكمة على نادينا كثيرة جداً، ومن الصعب تسديدها حتى وان منحتنا لجنة التراخيص مهلة الى نهاية شهر تشرين الاول المقبل".

وبين الكناني ان "مبادرة وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال بمفاتحته الحكومة العراقية بتأمين مبلغ لحل الازمة سينقذ الموقف لاسيما ان الاندية لاتملك كل تلك المبالغ الضخمة".

يذكر ان مجمل الديون المتراكمة على الاندية التي بذمتها مبالغ بلغ 17 مليار دينار، ولنادي الطلبة حصة الأسد الذي يعد اكثر ناد مطلوب للاعبين والمدربين بين الاندية والذي بلغ أكثر من أربعة مليارات ونصف المليار دينار عراقي.