نادي الشرطة يواصل ضم النجوم لفريقه الكروي وينفي استقالة مدربه

شفق نيوز/ ذكرت ادارة نادي الشرطة الرياضي، يوم السبت، انها وبالتنسيق مع مدرب فريقها الكروي المصري مؤمن سليمان سيتعاقد مع مهاجم محترف ويقيم معسكراً تدريبياً خارجياً على مستوى عال.

وقال نائب رئيس النادي، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، ان "الادارة تنتظر عودة مدرب الفريق مؤمن سليمان من اجازته بمصر لتحديد اقامة تجمع المعسكر والاتفاق مع لاعبين جدد استعدادا للموسم الكروي المقبل.

ونفى الزاملي وجود خلاف مع المدرب وتركه الفريق مغادراً الى مصر كما تداولت ذلك وسائل الاعلام.

واوضح ان "الادارة بالاتفاق مع المدرب تضع في مفكرتها عدداً من اللاعبين لضمهم للفريق وتعزيز صفوفه بترسانة كروية للظهور بشكل جيد في الموسم المقبل".

واشار الزاملي الى ان "النادي جدد وتعاقد مع عدد كبير من خيرة لاعب العراق"، مبينا ان "هدفنا المحافظة على لقب الدوري الممتاز الذي حققناه في الموسم الماضي قبل سبع جولات.

ونفى ان تكون لدى ادارة النادي جلسة مع الصفاقصي التونسي للتفاوض بشأن اللاعب العراقي المحترف في تونس حسين علي بحسب ما تداولت في وسائل الاعلام، مع تأكيده لرغبة النادي بضمه وضم لاعبين اخرين للقيثارة الخضراء.

وكان فريق الشرطة قد توج بلقب بطولة الدوري العراقي الممتاز للموسم 2021-2022 قبل سبع جولات من ختامه.