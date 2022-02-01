نادي الشرطة ينفي استقالة مدرب الفريق مؤمن سليمان

شفق نيوز/ نفى مدير الدائرة الاعلامية لنادي الشرطة الرياضي، حسين الخرساني، يوم الثلاثاء، إقالة أو استقالة المدير الفني لفريق النادي لكرةِ القدم، المصري مؤمن سليمان، من قيادة الفريق.

وقال الخرساني لوكالة شفق نبوز، ان سليمان ما زال مدرباً للفريق وهو عائد للتو من معسكر تدريبي في محافظة البصرة أشرف عليه.

ودعا الخرساني الى توخي الدقة في ما ينشر من أخبار غايتها زعزعة استقرار الفريق الذي تنتظره مهمة إثبات صدارته للمرحلةِ الأولى من الدوري الممتاز بفارقٍ كبيرٍ في النقاط عن أقرب منافسيه.

ويتصدر فريق الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء المرحلة الاولى من الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، مبتعداً بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه فريقيّ الطلبة ونفط الوسط.