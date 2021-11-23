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نادي الشرطة يفرغ لاعبيه العراقيين للمنتخب ويرفض التحاق المحترفين السوريين لبطولة كأس العرب

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-23T09:27:22+0000
نادي الشرطة يفرغ لاعبيه العراقيين للمنتخب ويرفض التحاق المحترفين السوريين لبطولة كأس العرب

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي الشرطة يوم الثلاثاء، أنها لن توافق على تفريغ لاعبين سوريين لمنتخب سوريا لمشاركتهما ببطولة كأس العرب المقررة في قطر نهاية الشهر الحالي، بينما وافقت على تفريغ لاعبين عراقيين للمنتخب لنفس البطولة.

وقال حسين الخرساني المنسق الإعلامي لنادي الشرطة لوكالة شفق نيوز؛ إن "إدارة النادي قررت في اجتماعها الأخير عدم تفريغ اللاعبين السوريين محمود المواس وفهد اليوسف الناشطين مع الشرطة حالياً".

واشار إلى أن "الادارة وافقت على تفريغ اللاعبين العراقيين الذين تم استدعائهم للمنتخب".

وأضاف الخرساني؛ أن "ادارة النادي وبعد الاتفاق مع الجهاز الفني وجدت أن الفريق بحاجة لخدمات المحترفين السوريين في الدوري الممتاز لاسيما وأنهما لاعبين مؤثرين في الفريق".

وبين أنه في حال غادر اللاعبين المواس واليوسف سيتركان فراغ خصوصا أن عدداً ليس بالقليل من اللاعبين العراقيين يلعبون ضمن صفوف الشرطة سيلتحقون بالمنتخب".

واوضح ان الفريق حاليا بقمة عطائه ويتصدر ترتيب الفرق، وان الدوري سيتواصل خلال بطولة كأس العرب، وقد يتاثر الفريق بغياب ابرز اللاعبين ولهذا ارتأينا عدم الموافقة على طلب الاتحاد السوري لكرة القدم والإبقاء على اللاعبين محمود المواس وفهد اليوسف.

ويتصدر فريق نادي الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة العاشرة برصيد 26 نقطة.

وكان نادي الشرطة العراقي، اعلن انسحابه من المشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا بعد أن سمي بديلا لنادي النجف الذي انسحب هو الآخر.

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