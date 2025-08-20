نادي الشرطة يفتقد أبو بكر والمواس في معسكره بمصر

شفق نيوز- بغداد

غاب اللاعب المحترف من النيجر عبد المجيد أبو بكر، عن معسكر فريق الشرطة المقام حاليًا في مصر بسبب تعرضه لوعكة صحية، إلى جانب غياب السوري محمود المواس.

وذكر نادي الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحترف السوري في النادي محمود المواس، لم يلتحق ايضاً بالفريق لعدم صدور تأشيرة دخوله حتى الآن".

وأكدت إدارة النادي أن "الجهاز الطبي يتابع حالة أبو بكر لحين تعافيه وعودته إلى التدريبات، بينما سيواصل المواس تدريباته الفردية بشكل منتظم يوميًا، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة".

ويُذكر أن فريق الشرطة وصل إلى مصر لإقامة معسكر تدريبي تحضيري لمنافسات البطولة الآسيوية ودوري نجوم العراق.