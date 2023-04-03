نادي الشرطة يعلن إصابة "حصني" ويؤكد: لا تدعو للقلق

شفق نيوز / أثبتت الفحوصاتُ الأولية التي أجريت يوم الاثنين، للاعب نادي الشرطة لكرةِ القدم علي حصني، إصابته بتمزق خفيف في العضلة الضامة تستدعي خضوعه لراحة سلبية أمدها ثلاثة أيام فقط.

وقال معالج الفريق، عبد الرحمن جابر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللاعب علي حصني أجرى اليوم فحوصات الأشعة السينية التي أوضحت إصابته بتمزق خفيف في العضلة الضامة تستدعي خضوعه لراحة سلبية لاتتعدى ثلاثة أيام".

وأضاف جابر، أن "الملاك الطبي سيعاود الفحوصات نفسها بعد الأيام المقررة للراحة السلبية للتأكد من انتهائها، على أن يخضع اللاعب لتدريبات منفردة لغرض التأهيل مع المؤهل البرازيلي توني، قبل عودته الى التدريبات الجماعية".

يشار إلى أن اللاعب علي حصني، كان قد اشترك بديلاً في الشوط الثاني من مباراة الفريق الماضية التي انتهت بثلاثية بيضاء قبل أن يغادر المباراة بعد أن قدم أداءً ملفتاً طيلة اشتراكه في المباراة.