نادي الشرطة يتقدم بشكوى رسمية ويطالب بتقنية الفار: لجنة الحكام منافسنا الأول

شفق نيوز/ هاجم نادي الشرطة الرياضي، اليوم الخميس، لجنة الحكام في اتحاد الكرة وعدّها "منافسه الأول" نتيجة "أخطاء كارثية" ارتكبتها بحق فريقه الكروي، وفيما طالب اتحاد الكرة بإعادة النظر بتلك اللجنة والاستعانة بمنظومةِ الفار أو طواقم تحكيميّةٍ أجنبية، استنكر إساءات لاعبي نادي كربلاء والكادر التدريبي ضد فريقه.

وقال النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "عندما كنا نقولُ إن لا منافسَ لنا إلا الحكام -مع احترامنا للفرقِ الأخرى- لم نكن مخطئين أو تواقين إلى إحداثِ شرخٍ في جسدِ المنظومةِ الكرويّة، بل جاءَ عبر متوالياتٍ كارثيةٍ من الأخطاءِ التي كانت سبباً في اندلاع الفرقةِ والشُكوك في الوسطين الرياضيّ والإعلاميّ على حدٍ سواء".

وأضاف البيان "يبدُو أن لجنةَ الحكام أدمنت الوقوفَ على التل، وباتت تحاربُ بنِصالٍ خرفةٍ لكل مَن يتصدى لأخطاءِ منتسبيها، بل إن فداحةَ الصفارة والراية على حدٍ سواء باتت الظاهرةَ الأبرز في دورينا من دون أن تتمكنَ اللجنةُ من وضع حدٍ لتلك الفَوادِح، بل إنها لم تتجرأ على أن تعلنَ على الملأ عقوبةً لمُطلقِ صفارةٍ أو حامل رايةٍ لإبعاد الضررِ على الأقل، وإعطاء المتضرر من تلك الأفعال فسحةَ أمل في التصحيحِ إن وجد".

وبيّن نادي الشرطة "إننا إذ نحمل لجنةَ الحكام المسؤوليةَ الكاملة عن كل ما يحصل، لاسيما أنها المسؤولةُ الأولى عن التسمياتِ الغريبة، نطالبُ اتحادَ الكرة بضرورةِ إعادة النظر بتلك اللجنةِ، وإيقاف المهزلة إن صحت التسميةُ، والاستعانة بمنظومةِ الفار أو بطواقم تحكيميّةٍ أجنبية مثلما يجري في كل بلاد الدنيا".

وتابع النادي في بيانه قائلاً "نضع هذه المصيبةَ على طاولةِ اتحاد الكرة، نضعُ مهزلةً أخرى على طاولةِ لجنة الانضباط حدثت بعد انتهاءِ مباراتنا أمام كربلاء، إذ أظهرت الميديا احتفالاتٍ مُستهجنةً من قبل الملاكين الإداريّ والتدريبيّ ولاعبي فريق كربلاء، مطلقين هتافاتٍ تسيء إلى كيانِ فريقنا، بل أن رئيسَ وأمين سر وأعضاء الإدارة شاركوا اللاعبين في حفلتهم الهابطةِ، وهذا ما يدعو إلى العجبِ والاستغراب".

وأوضح البيان إن "لجنةَ الانضباط مطالبةٌ بتفعيل دورها المسؤول مباشرةً عن نبذِ كل التصرفاتِ التي تسيء إلى كل ما يخدشُ صورةَ الروح الرياضيّة، لاسيما أنها تشددُ دائمًا، وبشكلٍ رسمي، على إلحاقِ العقوبات لكل مَن تسول له نفسه الخروج عن الروحِ الرياضيّة".

وفي بيان آخر؛ اعلنت الهيئةُ الإداريّة لنادي الشرطة التقدم بشكوى رسميةٍ ضد لجنةِ الحكام في اتحاد الكرةِ لإخفاقها في تسميةِ الطواقم التحكيميّة وإصرارها على إلحاق الأذى بنادينا عن سبق إصرارٍ وتعمد.

وقال أمينُ سر النادي، علاء بحر العلوم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن إدارةَ النادي تقدمت بشكوى رسميةٍ ضد لجنة الحكام والحكم الاتحادي حسنين رافل، لإلحاقهما الضرر بفريقنا في المباراةِ التي جرت أمس أمام فريق كربلاء.

وأضاف: إن الإدارةَ تطالبُ بفتح تحقيقٍ حول ما جرى في المباراةِ مع ضرورةِ الإعلان عن مخرجاتِ التحقيق بشكلٍ علني، وعلى الملأ.

وأشار بحر العلوم إلى: إن الإدارةَ تطالبُ أيضاً لجنةَ الانضباط بمتابعةِ ما حدث بعد المباراة فيما يخص احتفالاتَ نادي كربلاء التي لم تقتصر على اللاعبين فقط، بل شاركهم أيضاً رئيسُ النادي وأمين السر وعدد من أعضاء الإدارة في تجسيدٍ غريبٍ للخروج عن الروحِ الرياضيّة كما ظهرَ في الفيديو الذي انتشرَ على مواقع السوشيال ميديا.