نادي الشرطة يسمي الجهاز الفني الجديد لفريقه الكروي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الشرطة، يوم الأحد، تسمية الجهاز الفني الذي سيقود نادي الشرطة للموسم المقبل.

وقال مصدر في النادي لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة اتفقت مع المدرب احمد صلاح والمدب حسين عبد الواحد ومدرب الحراس جليل زيدان لقيادة الفريق والبدء معه لتهيئة الفريق للموسم المقبل".

وبين ان "الادارة فاتحت مدربا مصريا ليكون المدرب الاول الا انها لم تتوصل الى اتفاق وفي حال لم يتم الاتفاق سيتدرب الفريق تحت إشراف المدرب احمد صلاح وحسين عبد الواحد".

وتابع أن "الاختيار للمدرب أحمد صلاح جاء بعد النتائج الجيدة التي حقق مع فرق قادها في الدوري الممتاز الموسم السابق".

من جانب آخر؛ جددت ادارة نادي الشرطة تعاقدها مع حارس المنتخب أحمد باسل واللاعب خضير علي لموسم جديد.

وكان نادي الشرطة جدد لثلاث لاعبين هم سعد ناطق، ومحمد مزهر، والمحترف السوري فهد اليوسف.