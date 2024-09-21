نادي الشرطة يحقق لقب دوري أندية العراق لكرة الماء

شفق نيوز/ أقام الاتحاد العراقي المركزي للألعاب المائية دوري أندية العراق لكرة الماء في مسبح الشعب المغلق بالعاصمة بغداد.

وقال مدرب الشرطة الأول محمد عبد الاله لوكالة شفق نيوز "شهدت البطولة تنافسا قوياً بين الأندية المشاركة ليتوج في ختامها الشرطة بطلا للدوري لهذا الموسم".

وأضاف "تمكن فريق نادي الشرطة (مصنع الأبطال) من التتويج بلقب الدوري بجدارة واستحقاق بعد مشوار تنافسي مليء بالتحديات".

وبين أن "لاعبي الشرطة قدموا في كل المباريات والمباراة النهائية التي جمعتهم بلاعبي نادي بنادي الحشد، أداءً مميزاً وعرضاً أكدوا أحقيتهم بالفوز بنتيجة 5 - 3 هدف بمباراة مثيرة ليستحقوا اللقب بجدارة".

يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة اختارت مدرب الشرطة المساعد علي هاشم كأفضل مدرب ولاعب الشرطة علي فائز الأفضل في المنافسات.