نادي الشرطة يتعاقد مع مؤمن سليمان لقيادة فريقه الكروي بدلاً من مواطنه "عظيمة"

شفق نيوز/ ‏قررت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي، يوم الاثنين، التعاقد مع المدرب المصري مؤمن سليمان لقيادة فريقها الكروي في دوري نجوم العراق، بدلاً من مواطنه محمد عبد العظيم "عظيمة".

‏وقال عضو الهيئة الإدارية إحسان علي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة فسخت عقدها مع المدرب المصري محمد عبد العظيم بالتراضي وثمنت جهوده التي بذلها في المراحل السابقة".

‏وأضاف أن "الإدارة اتفقت مع المدرب السابق لفريق نادي الشرطة المصري مؤمن سليمان لقيادة الفريق خلال الأدوار المقبلة من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم".

وأشار إلى أنه "من المؤمل أن يقود المدرب مؤمن سليمان الفريق خلال مباراته المقبلة أمام فريق نفط ميسان في الجولة 24".

ويحتل فريق الشرطة المركز الثالث بعد زاخو والزوراء برصيد 44 نقطة.

وكان فريق الشرطة تغلب في آخر لقاء له تحت قيادة "عظيمة" في الجولة 23 على فريق كربلاء بنتيجة 4-0.