نادي الشرطة: لم نرفض التحاق المدرب احمد صلاح بالمنتخب الوطني وهذه حقيقة عرقلة تفريغه للمنتخب الوطني

شفق نيوز/ ابدى رئيس نادي الشرطة "وكالة"غالب الزاملي استغرابه بشأن الأنباء المتداولة في وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية بداعي عدم تفريغ المدرب المساعد للنادي أحمد صلاح لتدريب المنتخب كمساعد بناء على رغبة الاتحاد والمدرب بيتروفيتش.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز؛ إن "ما تتداوله الأوساط الرياضية والإعلامية بشان المدرب احمد صلاح ومنعه من قبل ادارة الشرطة للالتحاق بالمنتخب أمر مستغرب"، مشيرا إلى أن "هذه الاخبار عارية عن الصحة وأن من أولويات النادي هو الواجب الوطني فالمنتخب هو منتخب العراق فمن غير المعقول أن نمنع مدربا من الالتحاق من تأدية مهمة وطنية".

واضاف ان "انتقال أي مدرب كانت الادارة تعاقدت معه وملتزم معها بعقد لابد ان تكون هنالك اجراءات تتم من خلالها تفريغ المدرب، فالشرطة نادي محترم وله كيان ويعمل باحترافية".

ومضى بالقول "اتعجب من اتحاد بحجم اتحاد الكرة العراقي يجري اتصالا مع المدرب احمد صلاح ويدعوه للالتحاق بالمنتخب الوطني دون الرجوع الى النادي الذي احتضنه وتعاقد معه بعقد سارٍ لموسم".

واكد ان "نادي الشرطة لم يبخل أبدا على المنتخب بأي شيء سواء باللاعبين والمدربين واي دعم يحتاجه منتخب العراق كون النادي عراقي ويعمل تحت مظلة وزارة الداخلية العراقية، فمن غير المعقول ان لا يتصل الاتحاد أو يبعث بكتاب للنادي بشكل رسمي وحسب المخاطبات الاصولية وهي اجراءات طبيعية تضمن حقوق الجميع، لاسيما وان الشرطة مرتبط بمؤسسة ويأخذ ميزانيته منها وأن صلاح تعاقد مع النادي واستلم مستحقاته ولتتم عملية فسخ العقد بطريقة قانونية تضمن حقوق الجميع".