نادي الشرطة بطلا للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ حسم فريق نادي الشرطة يوم السبت، لقب الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 بفوزه اليوم على مضيفه فريق نفط ميسان بنتيجة 3-0، وجاء الحسم قبل انتهاء الموسم الحالي بجولة واحدة.

وجرت مباراة الشرطة ونفط ميسان على ملعب ميسان الاولمبي.

وسجل هدف الشرطة الاول امير صباح في الدقيقة 37 وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 43 عن طريق ادريسا نيانغا وسجل للشرطة عبدالمجيد أبو بكر بالدقيقة 68.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان نتيجة المباراة المقبلة لن يكون لها أي تأثير على صدارة الترتيب ومن ثم التتويج بلقب الدوري حتى وان خسر فيه الشرطة كونه جمع 79 نقطة.

ولفت مراسلنا؛ الى ان الشرطة ابتعد عن أقرب منافسه القوة الجوية بسبع نقاط والذي جمع 72 نقطة، مشيرا الى انه حتى وان فاز الجوية في المباراتين 37 - 38 وخسر الشرطة في الجولة 38 فإن رصيده سيكون 78 نقطة.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق الكهرباء على الديوانية بنتيجة 5-0.

وجرت المباراة على ملعب الزوراء في الساعة الثامنة الا ربعاً .

جاء 4 من أهداف الكهرباء عن طريق مهيمن سليم في الدقيقة 43 ، 52، 58 ،61 وهدف خامس عن طريق مصطفى سعدون بالدقيقة 66.

وفاز فريق الحدود على مضيفه دهوك بنتيجة 2-0 جرت المباراة على ملعب دهوك.

وجاء هدف الحدود الأول والثاني عن طريق محمد اسويعيد في الدقيقة 16 - 41 من الشوط الأول.